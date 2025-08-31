31 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1285 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1285 RUSSIAN AGRESSION

31 серпня в Україні відзначають День Шахтаря і День міста Донецьк.

Ще сьогодні День солідарності і свободи, Всесвітній день блогу, День визнання франшизи, Міжнародний день осіб африканського походження, Всесвітній день дистанційного навчання, Національне свято Киргизької Республіки. День Незалежності (1991). Національне свято Малайзії. Національний День Малайзії (1957).

Православна церква - Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

День шахтаря

Відзначається щорічно в останню неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 16.08.1993 р. № 304/93.

Шахтарська професія завжди була символом мужності, витримки та самопожертви. Це не просто робота під землею – це справжнє випробування, де кожен день пов’язаний із ризиком заради енергетичної безпеки країни.

Саме тому День шахтаря в Україні має особливе значення, адже це час віддати шану тим, хто працює у надзвичайно складних умовах.

Сьогодні, коли на території Донецької області тривають запеклі бої і російські окупанти нищать інфраструктуру краю, - підприємства вугільної галузі відчувають у всій повноті руйнівні наслідки війни. Під час війни шахтарі продовжують працювати попри те, що спускатися під землю стає все ризикованіше. Адже пам’ятають – їхня робота забезпечує тепло, що рятує людей із різних куточків нашої країни.

Всесвітній день блогу

Заснований 20 років тому, в 2005 році, задля вшанування блогерів та їхнього внеску в розвиток онлайн-спільнот та інтернет-культури. Дату було обрано не випадково — її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово "blog". Блогінг відіграє важливу роль у сучасному світі, він дозволяє людям ділитися своїми думками, досвідом та ідеями з широкою аудиторією. Першим блогером вважається Джастін Голл, який 1994 року створив свій власний вебсайт Links.net і використовував його як щоденник для документування своїх думок та обміну ідеями.

День визнання франшизи

Заснований у 2011 році в США з метою підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз та вираз подяки за стимулювання розвитку бізнесу. Цього дня франчайзери часто організовують акції, знижки та розпродажі для своїх клієнтів. Також вони діляться своїм досвідом розвитку бізнесу з підприємцями, які тільки починають розвивати власний бренд1 Це чудова можливість почути історії успіху таких відомих франшиз, як McDonald’s, Subway та інших.

Міжнародний день поінформованості про передозування

Найбільша у світі щорічна кампанія, спрямована на припинення передозування, вшанування пам’яті тих, хто загинув від передозування, та підтримку їхніх родин і друзів. Цього року тема дня - "Разом ми можемо", що наголошує на силі спільноти, під час об’єднання. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як освітні семінари, акції пам’яті та кампанії з підвищення обізнаності про передозування та його профілактику.

Міжнародний день осіб африканського походження

Заснований Організацією Об’єднаних Націй у 2021 році з метою вшанування внеску африканської діаспори у світову культуру та історію, а також для боротьби з расовою дискримінацією. Цей день зазначає важливість рівності та справедливості для всіх людей, незалежно від їхнього походження. ООН закликає до ліквідації всіх форм дискримінації та насильства проти осіб африканського походження.

День солідарності і свободи

Це державне свято було встановлене 2005 року на честь відзначення так званих серпневих порозумінь – компромісу між комуністичною владою Польщі та страйкарями у серпні-вересні 1980 року. Ці події дали початок профспілковому руху "Солідарність" та подальшим демократичним перетворенням у Польщі. Серпневі порозуміння включали створення незалежних профспілок, послаблення цензури, поновлення на роботі звільнених страйкарів та звільнення політичних в’язнів. Лех Валенса, один із лідерів руху, відіграв ключову роль у цих подіях.

Всесвітній день дистанційного навчання

Присвячений визнанню та підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії, завдяки сучасним технологіям. Дистанційне навчання має багату історію, від 1728 року, коли Калеб Філліпс надсилав свої лекції зі стенографії поштою. З розвитком Інтернету дистанційне навчання стало більш доступним і ефективним. Пандемія COVID-19 значно прискорила цей процес, зробивши онлайн-освіту необхідністю для багатьох шкіл та університетів. Цей день зазначає гнучкість, доступність та екологічність дистанційного навчання. Наприклад, воно дозволяє студентам створювати власні навчальні графіки та зменшує використання паперу та викиди вуглецю.

Цього дня народилися:

110 років від дня народження Юрія Олексійовича Жлуктенка (1915-1990), українського мовознавця, перекладознавця, перекладача, педагога;

100 років від дня народження Віри Климівни Артамонової (1925-2016), української поетеси;

51 рік від дня народження українського тенісиста, першої ракетки країни Андрія Медведєва;

50 років від дня народження офіцера Служби безпеки України, учасника російсько-української війни, Героя України Руслана Лужевського.

Ще в цей день:

1898 - Офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;

1907 - Створюють Антанту;

1919 - У ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об'єднані сили УГА та Дієвої армії УНР;

1987 - Реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою "Bad'";

1995 - На навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 - Відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 - Після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

Церковне свято:

Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

Це свято пов’язане з важливою християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч виплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастирю Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – в монастирі в Трірі (Німеччина), а третя – в Грузії.

Це свято нагадує про дива і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

Іменини: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.