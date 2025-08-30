Інтерфакс-Україна
Події
14:48 30.08.2025

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим через масовану російську ракетно-дронову атаку на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з ДСНС України та іншими рятувальними службами працювали на місці ліквідації наслідків атаки на Запоріжжя", - повідомив УЧХ в суботу у Фейсбуці. Волонтери надали першу допомогу понад 10 постраждалим. Вони також доставили до медичних закладів 6 дорослих та 1 дитину з пораненнями різних ступенів тяжкості. Крім того, волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Запорізька обласна організація УЧХ видає гуманітарну допомогу постраждалим з урахуванням їхніх потреб.

За інформацією ДСНС, внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки Росії на Запоріжжя в ніч на 30 серпня одна особа загинула, поранено 25 людей. Як повідомлялось, пошкоджено 14 багатоквартирних і понад 40 приватних будинків, постраждало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго".

 

Теги: #запоріжжя #тчху #дснс #учх

