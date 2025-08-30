Інтерфакс-Україна
Події
11:35 30.08.2025

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

1 хв читати

У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра, правоохоронці розпочали розслідування жорстокого поводження з тваринами, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що у смітнику біля одного з будинків у Солом’янському районі Києва мешканці знайшли зав’язаний пакет, в якому серед побутового сміття було п’ятеро новонароджених цуценят. Один песик загинув. Врятованих цуценят передали волонтерам, які тепер опікуються їх здоров’ям. Наразі тварини у клініці", - розповіли у пресслужбі прокуратури.

У пресслужбі повідомили, що за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України).

Правоохоронці провели обшук за участі кінологів у квартирі мешканця будинку, який міг викинути новонароджених цуценят. У нього виявили собаку з явними ознаками післяродового стану. Власник собаки зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки думав, що вони мертві. Труп загиблого песика вилучили та направили експертизу для встановлення причини смерті. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Теги: #київ #цуценята #інцидент

