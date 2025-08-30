Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 6 танків, 19 бронемашин, 47 артсистем, 316 БПЛА, а також 106 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1081330 (+850) осіб, танків – 11149 (+6) од, бойових броньованих машин – 23210 (+19) од, артилерійських систем – 32172 (+47) од, РСЗВ – 1476 (+0) од, засоби ППО – 1213 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316), крилаті ракети – 3626 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106), спеціальна техніка – 3952 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GNUbScJJV/