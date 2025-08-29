Інтерфакс-Україна
Події
19:48 29.08.2025

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

1 хв читати
Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через комбіновану ракетно-дронову атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю увечері.

"Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", - написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 23 жертви атаки російських окупантів. Пошкодження будівель та інфраструктури зафіксовано у 33 локаціях Києва. Зважаючи на складність уражень у КМВА припустили, що кількість жертв може зрости.

 

Теги: #київ #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 29.08.2025
У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

10:07 29.08.2025
Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

08:48 29.08.2025
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

03:44 29.08.2025
Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

21:01 28.08.2025
До 21 зросла кількість загиблих у Києві

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

18:04 28.08.2025
Вже 19 загиблих у Києві

Вже 19 загиблих у Києві

14:45 28.08.2025
Вже 17 загиблих у Києві

Вже 17 загиблих у Києві

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

Бережна: На Венеційському бієнале встановлено російський триколор - "прапор війни та вбивств", це неприпустимо

В Україні потребують евакуації ще майже 240 тис. людей

Куйбишевський НПЗ в Росії після атаки зупинився

Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА