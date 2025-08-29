Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через комбіновану ракетно-дронову атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю увечері.

"Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", - написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 23 жертви атаки російських окупантів. Пошкодження будівель та інфраструктури зафіксовано у 33 локаціях Києва. Зважаючи на складність уражень у КМВА припустили, що кількість жертв може зрости.