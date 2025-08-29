Інтерфакс-Україна
Події
19:32 29.08.2025

Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч

Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки, фінансування виробництва українських дронів і домовились про зустріч
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, на якій висловив позицію щодо санкцій проти РФ, були обговорені питання гарантій безпеки й інструментів щодо захисту України.

Як повідомив Зеленський у телеграм-каналі, Україна розраховує на сильний пакет санкцій ЄС проти Росії. "Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Про це ми говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили напрацювання гарантій безпеки. За словами Зеленського, вони мають передбачати членство України у ЄС. "Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", - написав Зеленський

Також Зеленський і Кошта говорили про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. "Антоніу готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними", - зазначив президент України.

Глава держави подякував за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва.

"Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", - зазначив Зеленський.

 

