Інтерфакс-Україна
Події
08:48 29.08.2025

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

1 хв читати
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків російського обстрілу в Києві продовжується вже добу, повідомляє Держслужба з НС.

"Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам. Роботи продовжуються.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на четвер, 28 серпня, в Києві загинули 23 людини.

 

Теги: #київ #розбір #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 29.08.2025
Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

09:34 29.08.2025
Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

08:19 29.08.2025
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

07:36 29.08.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

05:56 29.08.2025
Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

21:01 28.08.2025
До 21 зросла кількість загиблих у Києві

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

19:08 28.08.2025
Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

ВАЖЛИВЕ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

Зеленський в День пам'яті захисників: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Обстріли Херсонщини: 2 людини загинули, 9 поранено

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

29 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

Посольство США: Коли йдеться про цю війну, Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА