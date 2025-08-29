У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків російського обстрілу в Києві продовжується вже добу, повідомляє Держслужба з НС.

"Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам. Роботи продовжуються.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на четвер, 28 серпня, в Києві загинули 23 людини.