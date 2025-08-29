ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Сили оборони станом в ніч на п'ятницю знешкодили 46 ворожих БпЛА із 68, що атакували Україну, зафіксовано влучання 22-ти ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) противник атакував 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.