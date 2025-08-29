Інтерфакс-Україна
Події
08:36 29.08.2025

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

1 хв читати
ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом в ніч на п'ятницю знешкодили 46 ворожих БпЛА із 68, що атакували Україну, зафіксовано влучання 22-ти ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) противник атакував 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

 

Теги: #атака_бпла_рф #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 28.08.2025
Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

09:19 26.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

08:22 25.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

07:37 25.08.2025
На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

12:07 18.08.2025
РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

10:08 17.08.2025
Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

08:36 15.08.2025
ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

09:36 12.08.2025
Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

ВАЖЛИВЕ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

ОСТАННЄ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

Зеленський в День пам'яті захисників: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

Обстріли Херсонщини: 2 людини загинули, 9 поранено

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА