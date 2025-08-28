Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Павло Буздиган, який з 2017 по 2025 роки проходив службу у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посадах старшого детектива та керівних посадах, призначений заступником директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке з 6 серпня цього року очолює Олександр Цивінський, який до цього керував підрозділом детективів НАБУ.

Відповідна інформація розміщена на сайті БЕБ.

Згідно з нею, Буздиган з 2006 до 2017 року проходив службу на оперативних, слідчих та керівних посадах у підрозділах податкової міліції України, на базі якої потім й було створено БЕБ.

Як зазначається на сайті Бюро, його директор має ще трьох заступників, серед яких один перший – Сергій Перхун.

Цивінський був призначений директором БЕБ за результатами конкурсу, в якому за його кандидатуру подали голоси троє іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам. Кабінет міністрів спочатку відмовився призначити представника НАБУ очільником БЕБ, але потім таки погодився на це за умови проходження Цивінським поліграфа.