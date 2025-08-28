Інтерфакс-Україна
Події
19:38 28.08.2025

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

1 хв читати
Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Павло Буздиган, який з 2017 по 2025 роки проходив службу у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посадах старшого детектива та керівних посадах, призначений заступником директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке з 6 серпня цього року очолює Олександр Цивінський, який до цього керував підрозділом детективів НАБУ.

Відповідна інформація розміщена на сайті БЕБ.

Згідно з нею, Буздиган з 2006 до 2017 року проходив службу на оперативних, слідчих та керівних посадах у підрозділах податкової міліції України, на базі якої потім й було створено БЕБ.

Як зазначається на сайті Бюро, його директор має ще трьох заступників, серед яких один перший – Сергій Перхун.

Цивінський був призначений директором БЕБ за результатами конкурсу, в якому за його кандидатуру подали голоси троє іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам. Кабінет міністрів спочатку відмовився призначити представника НАБУ очільником БЕБ, але потім таки погодився на це за умови проходження Цивінським поліграфа.

Теги: #беб #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

21:50 26.08.2025
Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

16:06 17.08.2025
Названі кандидати на посаду президента КАІ

Названі кандидати на посаду президента КАІ

19:44 15.08.2025
Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

15:48 13.08.2025
Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

16:22 12.08.2025
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

19:40 08.08.2025
Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

17:10 07.08.2025
БЕБ викрило підпільну мережу з виготовлення й продажу вейпів і вилучило обладнання та продукцію на 50 млн грн

БЕБ викрило підпільну мережу з виготовлення й продажу вейпів і вилучило обладнання та продукцію на 50 млн грн

16:50 06.08.2025
Посольство Нідерландів вітає призначення нового директора БЕБ

Посольство Нідерландів вітає призначення нового директора БЕБ

15:52 06.08.2025
Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Раді рекомендують її зняти заборону довічно засудженим залишати колонію за виняткових обставин через рішення КС

Нардеп Іонушас: На необхідності вдосконалення відповідальності військових наполягають самі командири в/ч

Російський обстріл завдав пошкоджень головному офісу та відділенням ОТП Банку в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА