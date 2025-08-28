Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

"Після варварського удару Росії по українській столиці було важливо разом з главами 55 іноземних дипломатичних місій відвідати місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Це місце жахливого військового злочину. Тут російські терористи вбили щонайменше 14 невинних цивільних осіб, серед яких четверо дітей. Одне з дітей народилося під час російських ударів у 2022 році і загинуло від російського удару сьогодні вранці", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував міністрові внутрішніх справ України Ігорю Клименку, який проінформував іноземних дипломатів про жертви та заходи з відновлення.

"Дуже важливо, щоб світ побачив російський терор і вжив заходів для припинення цього варварства. Я дякую всім іноземним дипломатам, які сьогодні приєдналися до нас, щоб вшанувати пам'ять жертв російських ударів. Росія є терористичною державою. Ми розраховуємо на рішучу реакцію міжнародної спільноти та заходи для посилення тиску на Росію, зокрема нові жорсткі санкції, та посилення підтримки України", - акцентував міністр.