Інтерфакс-Україна
Події
13:36 28.08.2025

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

1 хв читати
Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

"Після варварського удару Росії по українській столиці було важливо разом з главами 55 іноземних дипломатичних місій відвідати місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Це місце жахливого військового злочину. Тут російські терористи вбили щонайменше 14 невинних цивільних осіб, серед яких четверо дітей. Одне з дітей народилося під час російських ударів у 2022 році і загинуло від російського удару сьогодні вранці", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував міністрові внутрішніх справ України Ігорю Клименку, який проінформував іноземних дипломатів про жертви та заходи з відновлення.

"Дуже важливо, щоб світ побачив російський терор і вжив заходів для припинення цього варварства. Я дякую всім іноземним дипломатам, які сьогодні приєдналися до нас, щоб вшанувати пам'ять жертв російських ударів. Росія є терористичною державою. Ми розраховуємо на рішучу реакцію міжнародної спільноти та заходи для посилення тиску на Росію, зокрема нові жорсткі санкції, та посилення підтримки України", - акцентував міністр.

Теги: #війна #дипмісія #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 28.08.2025
Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

09:10 28.08.2025
Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

01:45 28.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

18:27 27.08.2025
Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

16:42 27.08.2025
Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

16:33 27.08.2025
Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

15:57 27.08.2025
Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

12:18 27.08.2025
Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

07:05 27.08.2025
Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Росіяни мають намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

ВАЖЛИВЕ

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу

Фон дер Ляєн планує відвідати 7 країн, що межують з РФ та Білоруссю - поділитися прогресом у розбудові "сильної європейської оборонної промисловості"

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Ворог влучив ракетою в сортувальне депо "Нової пошти", є троє постраждалих

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації мирні зусилля України, економічну і торгівельну співпрацю

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА