11:27 28.08.2025

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

 Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим через російську масовану комбіновану атаку БпЛА та ракет на одній з локацій у Києві.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працює на одному з місць ліквідації наслідків обстрілу у Києві. Волонтери надають першу допомогу, а також першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери встановили пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі, місцеві мешканці, рятувальники та співробітники спеціальних служб можуть зарядити гаджети, випити води, чаю чи кави.

До реагування також залучені волонтери Дарницької районної організації УЧХ.

Як повідомлялось, внаслідок масованої ворожої атаки в Києві станом на 11 годину четверга 45 постраждалих. Підтверджено інформацію про загибель 14 людей, серед яких троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина,

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

 

