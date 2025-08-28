Інтерфакс-Україна
Події
10:00 28.08.2025

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

1 хв читати
ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ
Фото: НГУ

Противник у ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу, з яких протиповітряна оборона збила/подавила 589, такі попередні дані повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях", – йдеться в інформації в телеграмі зранку у четвер.

Згідно з нею, з 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів збито/подавлено 563 ворожих, з двох аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" – одну, з дев’яти балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – сім.

Зазначається, що повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей.

Теги: #атака_рф #ппо #знешкодження

