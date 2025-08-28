На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 7 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждали 47-річний, 50-річний, 69-річний чоловіки і 65-річна жінка; у м. Слобожанське постраждала 70-річна жінка; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 78-річний чоловік",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено приватні будинки, господарчу споруду і гараж, у Куп'янському - автомобіль екстреної медичної допомоги, цивільний автомобіль та цивільне підприємство, у Чугуївському - приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки і 3 автомобілі, у Богодухівському - приватний будинок, 2 господарчі споруди.