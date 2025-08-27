Інтерфакс-Україна
Події
18:53 27.08.2025

Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

1 хв читати
Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Окупаційні війська РФ не припиняють обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок ударів постраждали дві людини, пошкоджено житло та інфраструктуру, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу.

"Протягом дня не припинявся терор Нікопольщини. По населених пунктах району ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу ", - написав він в телеграмі.

За інформацією, пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, автомобілі та газогін.

За уточненими даними, зранку агресор поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, внаслідок ударів побито майже три десятки приватних осель.

Також противник скеровував БпЛА на Межівську громаду, потрощено приватний будинок, ще один зайнявся.

Теги: #нікопольщина #лисак #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 27.08.2025
Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

13:39 26.08.2025
Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

14:41 25.08.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

18:29 23.08.2025
У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

14:49 23.08.2025
На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

13:55 23.08.2025
Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпропетровській області, є загиблий

Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпропетровській області, є загиблий

12:54 23.08.2025
Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

20:45 22.08.2025
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

18:12 22.08.2025
Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

15:54 22.08.2025
У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію України та підтримку вітчизняного ОПК

Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА