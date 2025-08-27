Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Окупаційні війська РФ не припиняють обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок ударів постраждали дві людини, пошкоджено житло та інфраструктуру, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу.

"Протягом дня не припинявся терор Нікопольщини. По населених пунктах району ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу ", - написав він в телеграмі.

За інформацією, пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, автомобілі та газогін.

За уточненими даними, зранку агресор поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, внаслідок ударів побито майже три десятки приватних осель.

Також противник скеровував БпЛА на Межівську громаду, потрощено приватний будинок, ще один зайнявся.