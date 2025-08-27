Інтерфакс-Україна
05:23 27.08.2025

Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вжити економічні санкції аби запобігти світовій війні. Заява прозвучала під час засідання уряду в Білому домі у вівторок.

"В нас є економічні санкції. Я кажу про економічні санкції, бо ми не збираємося отримати світову війну. Гадаю, якби я не переміг на виборах, то Україна опинилася б у світовій війні. Тепер це не перейде у світову війну", - заявив Трамп на засіданні Кабінету.

"Світової війни не буде, але буде економічна війна. І, якщо буде економічна війна, це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але я ще муситиму придивитись, бо, знаєте, Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє", - додав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=inRXd4OWt2M

