Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель заявив, що країни Бенілюксу підтримують євроінтеграційні прагнення України і Молдови і бачать спільним їхній шлях до ЄС.

"Я також хочу сказати, бо знаю, що ведуться дискусії, і ми (міністри закордонних справ країн Бенілюксу – ІФ-У) щойно повернулися з Молдови, де в останні години та дні велися обговорення, що немає бажання говорити про майбутнє однієї країни без іншої країни. Ми віримо, і після дискусій, які ми мали, що це спільне майбутнє для обох країн, і не використовувати одну країну проти іншої, як би хотіла Росія", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.

Беттель також наголосив, що країни, які зараз гальмують вступ України до ЄС, не повинні забувати власну історію та роль підтримки з боку інших держав.

"Сподіваємося, що європейські країни, які гальмують шлях до європейського майбутнього, усвідомлять, що вони теж колись були в ситуації, коли потребували підтримки інших. Дехто забув свою історію, і вони не повинні забувати, що ми зробили для них. І якби тоді країни брали інші країни в заручники з національних причин, можливо, вони не були б тими, ким вони є сьогодні. Просто не забувайте про це", - сказав він.