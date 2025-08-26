В Генштабі ЗСУ спростували окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

Інформація про окупацію російськими загарбниками сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області не відповідає дійсності, йдеться в заяві Генерального штаба Збройних сил України.

"Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", - повідомили в Генштабі у вівторок.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в четвер з'явилося повідомлення про те, що російські окупанти за минулу добу зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Це були перші два села Дніпропетровської області, які, за даними DeepState, перейшли під повний контроль російських окупантів. Раніше повідомлялося лише про ворожий контроль над ділянками за межами населених пунктів та про частковий контроль над селом Дачне, яке зараз переважно залишається у "сірій зоні".

При цьому американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня також підтверджував інформацію про окупацію Запорізького та Новогеоргіївки, відносячи на своїх мапах до контрольованих ворогом. Також він повідомляв про окупацію села Маліївка, яку DeepState не підтверджував та на своїй мапі відносить до "сірої зони".

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України окупацію Запорізького, Новогеоргіївки та Маліївки на своїх мапах до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 26 серпня не підтверджував: всі три села на них не позначені як окуповані. При цьому підтверджується часткова окупація Дачного.

Запорізьке та Новогеоргіївка знаходяться поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.