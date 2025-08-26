Інтерфакс-Україна
14:17 26.08.2025

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, під час якої обговорили ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.

"Звісно, належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю. Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також детально обговорили ключові потреби кожного напрямку та підрозділів.

"Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО", - додав Зеленський.

У свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Окрім того, була доповідь про роботу з партнерами в рамках "Коаліції охочих". Зеленський анонсував відповідні зустрічі та контакти протягом тижня.

"Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", - наголосив він.

