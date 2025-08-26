Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Мирний мешканець с. Ямпіль Лиманської громади загинув внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у понеділок, ще шестеро жителів області за добу дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 21 багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, банк і 2 лінії електропередач", - - написав Філашкін в Телеграмі у вівтрок.

У Сіверську Бахмутського району, за його словами, пошкоджено шість будинків.

"Покровський район. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю", - розповів очільник ОВА.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 550 людей, у тому числі 119 дітей.

Як повідомлялось, у минулий четвер з області було евакуйовано 3 тис 649 мирних жителів, у тому числі 137 дітей, у середу 1608 людей, у тому числі 158 дітей, у вівторок 1760 людей, у тому числі 250 дітей. 15 серпня з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей, що стало абсолютним рекордом організованої евакуації з Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей. Вона розпочалася 16 серпня; крім сімей з дітьми виїжджають літні люди, родини з дітьми, домашні тварини.