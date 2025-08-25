Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.
Президент подякував США і президенту Дональду Трампу за налаштованість досягти реального миру.
"Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", - зазначив президент.
Водночас, він додав, що саміт у Вашингтоні був демонстрацією справжньої єдності між Європою та Америкою.
"Україна, як і завжди, об’єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням", - повідомив Зеленський.
За його словами, очікується, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки.
"Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - додав президент.
Окрім того, він і Келлог обговорили гуманітарний трек і повернення всіх викрадених дітей. Україна сподівається, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей.