Інтерфакс-Україна
Події
20:19 25.08.2025

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

2 хв читати
Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Президент подякував США і президенту Дональду Трампу за налаштованість досягти реального миру.

"Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", - зазначив президент.

Водночас, він додав, що саміт у Вашингтоні був демонстрацією справжньої єдності між Європою та Америкою.

"Україна, як і завжди, об’єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням", - повідомив Зеленський.

За його словами, очікується, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки.

"Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - додав президент.

Окрім того, він і Келлог обговорили гуманітарний трек і повернення всіх викрадених дітей. Україна сподівається, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей.

 

Теги: #переговори #зеленський #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

18:40 25.08.2025
Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

18:11 25.08.2025
Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

16:16 25.08.2025
Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

15:26 25.08.2025
Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

15:11 25.08.2025
Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

14:37 25.08.2025
Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

14:20 25.08.2025
Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

14:18 25.08.2025
Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА