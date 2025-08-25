Інтерфакс-Україна
Події
19:09 25.08.2025

Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

1 хв читати
Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього було честю почути, що після зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого понеділка його назвали "президентом Європи".

"Вони поважають вашого президента настільки, що жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи, що є для мене честю. Я люблю Європу і люблю цих людей, вони хороші люди, вони чудові лідери", - сказав Трамп на пресконференції в понеділок.

Натомість він сказав, що йому не подобається, коли його називають диктатором. "Диктатор, він диктатор... Багато хто каже, що, можливо, ми як диктатор. Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", - сказав президент США.

 

Теги: #європа #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 25.08.2025
Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

19:16 25.08.2025
Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

19:11 25.08.2025
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

14:08 25.08.2025
Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

08:14 24.08.2025
Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

20:45 22.08.2025
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

10:21 21.08.2025
Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

22:01 18.08.2025
Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

08:28 18.08.2025
Трамп заявив, що в Білому домі очікується "великий день"

Трамп заявив, що в Білому домі очікується "великий день"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА