Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього було честю почути, що після зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого понеділка його назвали "президентом Європи".

"Вони поважають вашого президента настільки, що жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи, що є для мене честю. Я люблю Європу і люблю цих людей, вони хороші люди, вони чудові лідери", - сказав Трамп на пресконференції в понеділок.

Натомість він сказав, що йому не подобається, коли його називають диктатором. "Диктатор, він диктатор... Багато хто каже, що, можливо, ми як диктатор. Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", - сказав президент США.