17:32 25.08.2025

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Збройні сили України звільнили 3,19 кв. км в районі села Новомихайлівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, а також змогли зупинити просування та відкинули російських окупантів в районі села Зелений Гай на кордоні з Дніпропетровською областю, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

У той же час повідомляється про просування окупантів в районі села Удачне на західній околиці Покровська та Соболівка на західній околиці Куп'янська Харківської області, що ставить під загрозу дорогу, що сполучає цей райцентр з Харковом.

"Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у Зеленому Гаю. Ворог просунувся в Удачному та поблизу Соболівки", - повідомляєся в Телеграм-каналі DeepState у понеділок.

При цьому мапи проєкту свідчать, що темпи просування окупантів за останні три дні багатократно знизилися порівняно з минулими періодами.

Зокрема, в Запорізькій області ворог збільшив площу контролю на 12,01 кв км ("сіра зона" невизначеного контролю за цей же час збільшилась на 1,65 кв км), а в Харківській та сусідніх районах Луганської та Донецької – лише на 0,85 кв км (плюс на 12,58 кв км "сіра зона"). Вздовж адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей, в тому числі в районі Зеленого Гаю, ані просування, ані відкидання ворога на мапі не зафіксовані, лише "сіра зона" збільшилась на 5,75 кв км. Просування противника в Серебрянському лісництві, про яке повідомлялося на минулому тижні, майже зупинене.

Також зафіксоване відкидання ворога у Сумській області – площа російського контролю скоротилася на 3,8 кв км, звільнено 3,15 кв км.

Таким чином, площа російського контролю за три доби збільшилася на 9,06 кв км, приблизно на 3 кв км щодоби. "Сіра зона" збільшилась на 20,63 кв км, або менш як на 7 кв км щодоби. Звільнено загалом за цей період 6,34 кв км.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.

24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з бійцями Третьої штурмової бригади провели успішну наступальну операцію та вибили російські війська з Новомихайлівки. За даними відомства, операція застала противника раптово: ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Теги: #зсу #донецька_область #deepstate

