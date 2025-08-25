Інтерфакс-Україна
25.08.2025

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

Комітет Верховної Ради з аграрної та земельної політики підтримав у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, повідомила пресслужба комітету у Facebook.

Згідно із повідомленням, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі" (№13202-1) розроблено для виконання міжнародних зобов’язань України, визначених статтями 403-406 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility.

Законопроєкт спрямований на удосконалення механізмів надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також на створення прозорих і зрозумілих правил для аграрного бізнесу.

Серед ключових положень законопроєкту впровадження оновленої системи адміністрування програм підтримки, посилення прозорості розподілу державних коштів, запровадження сучасних цифрових інструментів для фермерів та агропідприємств, узгодження механізмів державної підтримки з європейськими стандартами.

Члени Комітету наголосили, що законопроєкт стане важливим кроком на шляху гармонізації української аграрної політики з європейськими стандартами, створить рівні умови для виробників та забезпечить адресну підтримку фермерів, у тому числі на територіях, що зазнали впливу воєнних дій.

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому як Закон.

