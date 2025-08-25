Коаліція охочих працює над прокладанням шляху до справедливого і тривалого миру в Україні – прем'єр Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив незмінну підтримку Норвегією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, назвавши це питанням безпеки та стабільності Європи та усього світу, і відзначив важливість військової допомоги Норвегії Україні.

"Зараз, коли ми тут зібралися, хоробрі українські солдати борються за всю українську громаду, а також за Європу і цінності глобального масштабу… І зараз, дорогі друзі, спеціалізовані працівники заводу в моїй країні, Норвегії, виготовляють оборонні матеріали та нове обладнання, яке допоможе вашій армії. І зараз існує коаліція охочих, країн-партнерів у Європі та Сполучених Штатах, які постійно працюють над тим, як найкраще підтримати Україну в її обороні, як прокласти шлях до справедливого і тривалого миру", - сказав Стере під час Національного молитовного сніданку за участі президента України Володимира Зеленського в Києві у понеділок

Він назвав великою честю виступити на молитовному сніданку і відзначив, що усі світові релігії закликають своїх віруючих і послідовників виявляти солідарність.

"Священні книги прославляють святість людського життя і тому закликають нас виявляти співчуття, відданість і віру. Дорогі друзі, те, що ми бачимо в Україні, – це агресія і війна, це зневага до життя. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зупинити цю війну, знаючи, що одна людина, лідер Росії, міг би її закінчити зараз, в одну мить. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб працювати на благо миру своїми руками, розумом, ресурсами та молитвами", - сказав голова норвезького уряду.

Зеленський, в свою чергу, подякував Стере і Норвегії за підтримку. "Дякуємо всім, хто з нашим народом… Це дуже важливо відчувати, що є така велика підтримка, що в цій битві - а це реальна битва, добра і зла - у нас є допомога, військова, важлива допомога. Але і не тільки, що є не тільки військова допомога, що є допомога нашим людям, і передусім, духовна. І є союзники за цінностями, союзники в боротьбі, яку веде Україна", - сказав президент України.

"Це боротьба за життя - найголовніше, що у нас є. І коли ми бачимо ваші справи, коли ми чуємо ваші слова підтримки, коли ми чуємо ваші молитви за нас, за наших людей, за наших діточок, за Україну. В цілому, ми знаємо, що ми не на одинці. І ми на світлій стороні історії", - додав Зеленський.