13:21 25.08.2025

МЗС України засудило участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно, назвавши її "ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями", повідомила пресслужба відомства.

"МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України", - йдеться у заяві МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років".

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", - зазначили в МЗС України.

Раніше стало відомо, що американський кінорежисер і сценарист Вуді Аллен стане одним із учасників Московського тижня кіно, який проходить 24–25 серпня.

