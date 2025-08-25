Інтерфакс-Україна
Події
09:25 25.08.2025

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська впевнена, що ні переговорна група, ні президент Володимир Зеленський не поступляться питанням мови у мирних переговорах з РФ.

"Росія не вперше намагається вдарити по наших "духовних скрижалях" – мові, вірі, культурній ідентичності. Це їхній звичний інструмент впливу, а не новина. Спроба нав'язати російську мову як другу державну – це не про права громадян, це спроба розколоти українське суспільство, внести внутрішню дестабілізацію, підважити саму суть української державності. Для Кремля це завжди було більше, ніж питання лінгвістики – це спосіб тримати під контролем, це колоніальна спадщина, яку ми відкинули й не збираємося повертати", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки на її думку питання мови є наріжним і непохитним, якщо йтиметься про реальну мирну угоду у війні.

Вона підкреслила, що 10 стаття Конституції України, яка закріплює українську як єдину державну мову, є недоторканною і не може бути предметом торгу.

"Я впевнена, що ні переговорна група, ні гарант Конституції – президент, не поставлять мову на шальки терезів у переговорах. Бо і мова і віра - це душа нації. А душею не торгують. Тим більше з тими, хто прийшов її знищити", - додала уповноважена.

Івановська наголосила, що мова – це червона лінія, за яку не можна переступати за жодних умов, і держава, і суспільство мають стояти на цьому непохитно.

"Якщо ми сьогодні погодимось на білінгвізм під тиском чи як "компроміс" – це буде відкатом до старої колоніальної моделі, де українська знову стане маргінальною, "домашньою", а в публічному просторі домінуватиме мова імперії. Ми це вже проходили: коли українську мову називали "неконкурентною", "селюцькою", коли її витісняли з освіти, армії, культури, інших державних інституцій. Якщо ми відступимо – це буде початок кінця нашої боротьби за гідність", - заявила мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, раніше у медіа з'явилась інформація, що РФ вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, а також вимагає офіційного статусу російської мови та дозволу на необмежену діяльність РПЦ в Україні в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі на Алясці.

Теги: #переговори #мирна_угода #мова #івановська

