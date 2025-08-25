Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

На Київщині семирічний хлопчик смертельно поранив сусідську дитину з батькової мисливської рушниці, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

"23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки. Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла", – йдеться у повідомленні.

Батька хлопчика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Водночас щодо батька розпочато провадження за ст. 166 та ст. 264 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та недбале зберігання вогнепальної зброї.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/politsiia-kyivshchyny-rozsliduie-obstavyny-neshchasnoho-vypadku-vnaslidok-iakoho-zahynula-dytyna-na-boryspilshchyni