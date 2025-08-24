Інтерфакс-Україна
Події
16:25 24.08.2025

Свириденко та Келлог обговорили питання критичних мінералів і промактивів, які Росія намагається експлуатувати на ТОТ

1 хв читати
Свириденко та Келлог обговорили питання критичних мінералів і промактивів, які Росія намагається експлуатувати на ТОТ
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та спецпосланець США Кіт Келлог обговорили систему безпекових гарантій для України, зокрема воєнну та економічну стійкість, а також повернення українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей.

"Сьогодні з спецпосланцем США говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - наголосила Свириденко у дописі про зустріч у телеграм-каналі у неділю.

За її оцінкою, справжня гарантія безпеки — "це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість". Також вона наголосила на ще одному важливому пріоритеті — "повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому".

"Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - додала вона.

"Американська сторона бачить перспективи нашої співпраці — інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах, що змінюють хід війни. Дякую генералу Келлогу за чітку підтримку України", - зазначила прем'єрка.

Теги: #свириденко #зустріч #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 24.08.2025
Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

12:12 24.08.2025
Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

14:37 23.08.2025
Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

10:19 23.08.2025
Свириденко в День прапора: він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

Свириденко в День прапора: він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

04:06 23.08.2025
Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

16:27 22.08.2025
Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

10:21 21.08.2025
Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

12:03 20.08.2025
Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

19:06 19.08.2025
Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

ОСТАННЄ

В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

Найкраща відповідь на терор РФ — посилення постачання Україні зброї - Стефанчук

Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Україна для далекобійних ударів використовує вітчизняну зброю і не проговорює це зі США - Зеленський

Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА