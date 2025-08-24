Свириденко та Келлог обговорили питання критичних мінералів і промактивів, які Росія намагається експлуатувати на ТОТ

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та спецпосланець США Кіт Келлог обговорили систему безпекових гарантій для України, зокрема воєнну та економічну стійкість, а також повернення українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей.

"Сьогодні з спецпосланцем США говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - наголосила Свириденко у дописі про зустріч у телеграм-каналі у неділю.

За її оцінкою, справжня гарантія безпеки — "це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість". Також вона наголосила на ще одному важливому пріоритеті — "повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому".

"Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - додала вона.

"Американська сторона бачить перспективи нашої співпраці — інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент — на дронах, що змінюють хід війни. Дякую генералу Келлогу за чітку підтримку України", - зазначила прем'єрка.