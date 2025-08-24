Інтерфакс-Україна
11:29 24.08.2025

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Фото: https://www.president.gov.ua/

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності – поздоровлення надіслали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер ФРН Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон.

Президентка Єврокомісії у вітанні України до Дня Незалежності запевнила Україну у підтримці зусиль України до свободи, демократії та незалежності. Фон дер Ляєн наголосила, що Україна бореться за свободу, демократію та незалежність, і зазначила, що всі зусилля спрямовані саме на ці устремління країни. "Ми з вами, стільки скільки треба. Бо вільна Україна – це вільна Європа", - написала вона в соцмережі Х.

Мерц у вітанні зазначив, що "українці з великою мужністю обороняються від нападів Росії. Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир". Мерц також наголосив на незмінності підтримки України: "У День незалежності ми твердо стоїмо на їхньому (українців – ІФ-У) боці – сьогодні і в майбутньому", - написав він у соцмережі Х

Макрон надіслав президенту України Володимиру Зеленському привітання та висловив "всьому українському народу побажання процвітання та миру"". Він наголосив, що "Франція, разом з Німеччиною, залишатиметься поруч з Вами у пошуках сталого політичного вирішення конфлікту, що розриває схід вашої країни, і обстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів."

Теги: #лідери #день_незалежності

