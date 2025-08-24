Інтерфакс-Україна
Події
10:58 24.08.2025

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

2 хв читати
Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Світові лідери продовжують вітати Україну з 34-річницею Дня незалежності.

Папа Римський Лев ХІV запевнив у своїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених тілесно, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок.

"Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим. Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх", - ідеться в листі понтифіка до Зеленського.

Зеленський подякував понтифіку за його вітання і наголосив, що всі надії та зусилля українців спрямовані на те, щоб наша нація досягла довгоочікуваного миру.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив найщиріші вітання Зеленському та українцям від імені всієї турецької нації.

"Наша всебічна співпраця, яка сприяє процвітанню наших країн і народів, продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", - ідеться в листі до Зеленського.

Він висловив українському народу миру, процвітання та благополуччя.

Зеленський зазначив, що "глибоко цінує мудрі та щирі" слова президента Туреччини напередодні Дня незалежності України.

"Шановний президенте, я повністю згоден з Вами, що турецько-українське стратегічне партнерство має вирішальне значення для наших країн, а також для регіональної та глобальної стабільності. Ми вдячні за Ваші особисті зусилля для досягнення миру та з нетерпінням чекаємо на розвиток нашої співпраці в усіх сферах", - написав він в Х.

Голова КНР Сі Цзіньпін також привітав Україну з нагоди Дня Незалежності та висловив щирі вітання та найкращі побажання.

"Китай та Україну пов'язує традиційна дружба. Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати", - ідеться в листі.

Цзіньпін зазначив готовність співпрацювати з українською владою, щоб спрямувати двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

Зеленський з цього приводу підкреслив зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємної поваги та заради миру, стабільності та процвітання.

Теги: #лідери #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 24.08.2025
Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

11:37 24.08.2025
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

11:29 24.08.2025
Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

10:42 24.08.2025
Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

09:49 24.08.2025
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

09:20 24.08.2025
Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

09:19 24.08.2025
Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

09:18 24.08.2025
Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

09:16 24.08.2025
За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

09:14 24.08.2025
Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

ОСТАННЄ

Пасажиропотік через кордон знизився на 1,3% від рекорду попередніх тижнів

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА