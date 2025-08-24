Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Світові лідери продовжують вітати Україну з 34-річницею Дня незалежності.

Папа Римський Лев ХІV запевнив у своїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених тілесно, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок.

"Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим. Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх", - ідеться в листі понтифіка до Зеленського.

Зеленський подякував понтифіку за його вітання і наголосив, що всі надії та зусилля українців спрямовані на те, щоб наша нація досягла довгоочікуваного миру.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив найщиріші вітання Зеленському та українцям від імені всієї турецької нації.

"Наша всебічна співпраця, яка сприяє процвітанню наших країн і народів, продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", - ідеться в листі до Зеленського.

Він висловив українському народу миру, процвітання та благополуччя.

Зеленський зазначив, що "глибоко цінує мудрі та щирі" слова президента Туреччини напередодні Дня незалежності України.

"Шановний президенте, я повністю згоден з Вами, що турецько-українське стратегічне партнерство має вирішальне значення для наших країн, а також для регіональної та глобальної стабільності. Ми вдячні за Ваші особисті зусилля для досягнення миру та з нетерпінням чекаємо на розвиток нашої співпраці в усіх сферах", - написав він в Х.

Голова КНР Сі Цзіньпін також привітав Україну з нагоди Дня Незалежності та висловив щирі вітання та найкращі побажання.

"Китай та Україну пов'язує традиційна дружба. Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати", - ідеться в листі.

Цзіньпін зазначив готовність співпрацювати з українською владою, щоб спрямувати двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

Зеленський з цього приводу підкреслив зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємної поваги та заради миру, стабільності та процвітання.