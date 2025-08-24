США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет "Extended Range Attack Munition" з дальністю до 450 км, які мають надійти приблизно за шість тижнів, повідомляє Wall Street Journal.

Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох американських чиновників, пакет озброєнь вартістю $850 млн США здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу відкладали до завершення зустрічі Трампа з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас декілька американських посадовців повідомили, що застосування ERAM із дальністю від 240 до 450 км може потребувати схвалення Пентагону.

Попри те, що США офіційно не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, серед них - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.