У Харкові внаслідок ДТП за участю автівки та громадського транспорту постраждали 8 осіб - поліція

Поліція встановлює обставини зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса, яке сталося у суботу на проспекті Героїв Харкова у Харкові, в якій постраждали 8 осіб.

"Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.