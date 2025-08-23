Інтерфакс-Україна
15:23 23.08.2025

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

Майже добу триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла 22 серпня близько 15:10 на території Артемівського лісництва ДП "Ліси України" неподалік с. Діброва Оскільської громади Ізюмського району Харківської області.

"Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію. О 12:08 23 серпня пожежу локалізовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, лісгоспу, пожежні модулі. Крім того на місці події працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію, проїзні шляхи та протипожежні розриви, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.

Загалом від ДСНС залучено 66 рятувальників та 21 одиниця техніки, від лісгоспу - 14 працівників та 9 одиниць техніки.

Теги: #ліси_україни #пожежа #дснс #харківщина

