Інтерфакс-Україна
Події
12:54 23.08.2025

Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

1 хв читати
Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС
Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Будівля пожежно-рятувальної частини в місті Добропілля Донецької області отримала пошкодження в п'ятницю ввечері внаслідок удару російських окупантів, повідомляється на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Учора ввечері внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка — ціла. Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю", - повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook в суботу.

Теги: #донеччина #дснс #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 23.08.2025
Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

20:45 22.08.2025
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

18:12 22.08.2025
Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

15:54 22.08.2025
У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

14:46 22.08.2025
Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

12:05 22.08.2025
Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

12:02 22.08.2025
Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

20:38 21.08.2025
Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

19:51 21.08.2025
Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

17:36 21.08.2025
Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

ОСТАННЄ

Метро "Майдан незалежності" зачинять на День незалежності вранці, низку наземних маршрутів скоротять

Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

Окупанти завдали авіаудару по Ківшарівці Куп’янського району, постраждали дві мирні мешканки

Понад 7 тис маломобільних жителів Донецької області вже евакуйовано – обладміністрація

Окупанти продовжили просування в Серебрянському лісництві, зайняли 23 кв км за добу – DeepState

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

Зеленський в День прапора: ми свою землю не подаруємо окупанту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА