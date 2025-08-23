Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Будівля пожежно-рятувальної частини в місті Добропілля Донецької області отримала пошкодження в п'ятницю ввечері внаслідок удару російських окупантів, повідомляється на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Учора ввечері внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка — ціла. Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю", - повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook в суботу.