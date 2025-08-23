Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Фото: https://t.me/ermaka2022

Трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до РФ, вдалося повернути в Україну в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України. Дякую Державі Катар за посередництво та команді Офісу Омбудсмана України за віддану роботу", - написав Єрмак в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, 15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри.

Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще не менше 47 дітей, підлітків та юнаків (не рахуючи чотирьох, про якого повідомив Єрмак 23 серпня), а також дехто з їх батьків. Зокрема, 22 серпня Єрмак повідомляв про повернення з тимчасово окупованого Криму хлопців 21 та 22 років.