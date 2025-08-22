Інтерфакс-Україна
15:54 22.08.2025

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

Окупаційні війська РФ у п'ятницю обстріляли Куп'янськ (Харківська обл.), загинула жінка, четверо людей постраждали.

"Внаслідок ворожого удару загинула 66-річна жінка. Постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #купянськ #обстріл

