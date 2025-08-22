Інтерфакс-Україна
Події
11:40 22.08.2025

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україна обов’язково досягне достойного миру, запорукою чого є її "сильна та розвинена армія", але Україні "потрібні сильні гарантії безпеки від усіх, хто прагне миру".

"Сьогодні 1276-й день повномасштабної війни. Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував. І це – результат патріотизму та ефективності наших людей. Результат наших воїнів, які героїчно б’ються заради нашої держави та знищують окупанта. І я вдячний кожному й кожній у всіх наших Силах оборони та безпеки за силу, яку ви даєте Україні, за кожен результат", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

На його думку, сильна та розвинена українська армія – "це найнадійніша безпека для наших людей". Проте він наголосив, що "нам потрібні сильні гарантії безпеки від усіх, хто прагне миру". За його словами, щодня разом зі США, Європою та нашими партнерами Україна "працює над гарантуванням безпеки".

"Україна обов’язково має досягнути своїх завдань. І завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України", - наголосив Зеленський.

Теги: #війна #армія #зеленський #військові

