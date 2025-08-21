Інтерфакс-Україна
Події
20:10 21.08.2025

Грем має намір просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, через викрадених в Україні дітей

1 хв читати
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір законодавчо просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, якщо вона не поверне викрадених в Україні дітей.

"Під час війни між Росією та Україною Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни є підлим і варварським вчинком",- написав він у соцмережі.

Він нагадав, що на початку цього року заявив, що має намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей.

"Таке визнання зробить співпрацю з Росією Путіна небажаною для інших країн і підприємств", - пояснив він.

 

Теги: #сша #терроризм #рф

