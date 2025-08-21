Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, тому відхилення судом клопотання про дослідження їх як доказу у справі є правомірним.

До такого висновку дійшли у Касаційному господарському суді при Верховному суді (КГС ВС), розглядаючи справу, в якій технологію ШІ намагалися використовувати як інструмент оскарження вже зроблених судом висновків.

"Штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інформативним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити ні суддю, ні принципи належності, допустимості та достовірності доказів, передбачені гл. 5 "Докази та доказування" ГПК України. Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду", - йдеться у повідомленні на сайті Верховного суду у четвер.

Повідомляється, що в одній зі справ міська рада звернулася до суду з позовом до ТОВ про внесення змін до договору оренди землі та зобов’язання здійснити перерахунок орендної плати. Позов мотивовано необхідністю узгодження умов договору оренди з рішенням міськради. Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково, а саме внесено зміни до договору оренди землі. КГС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Зазначається, шо КГС ВС відхилив посилання відповідача на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про дослідження електронних доказів, а саме відповіді двох штучних інтелектів – Grok (розроблений компанією xAI) та ChatGPT (розроблений компанією OpenAI) – щодо підтвердження буквального трактування підпункту 6 п. 23 договору, та зазначив таке. "Колегія суддів наголосила, що технологію слід використовувати лише для підтримки та посилення верховенства права. Технологія може використовуватися тільки для підтримки й допомоги судам і суддям у належному управлінні та визначенні проваджень. Ухвалення рішень має, явно чи неявно, здійснюватися лише суддями. Це не можна делегувати або виконувати за допомогою технології, судова автономія повинна поважатися".

Наголошується, що у цій справі учасник використовував технологію штучного інтелекту "не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а навпаки – з метою заперечення (ставлення під сумнів, оскарження) вже зроблених судом висновків".

"Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, тому відхилення судом клопотання про дослідження їх як доказу у справі є правомірним", - наголошується у повідомленні ВС.