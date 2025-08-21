Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 21 серпня уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська обл., РФ), склад безпілотників та логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк (Донецька обл.) та завдали удару в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області, РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська область, рф)… Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм у четвер.

Зазначається, що Новошахтинский завод нафтопродуктів є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тис. куб. м.

"Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта", - повідомили у Генштабі.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.

Як повідомлялось, 15 серпня Сили оборони завдали вночі ударів по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому (Донецька обл.). 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Волгоградському НПЗ в РФ (ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка"), котре забезпечує російську армію нафтопродуктами. 7 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по Афіпському нафтопереробному заводу (Краснодарський край).