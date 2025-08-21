Інтерфакс-Україна
Події
13:18 21.08.2025

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

2 хв читати
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 21 серпня уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська обл., РФ), склад безпілотників та логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк (Донецька обл.) та завдали удару в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області, РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська область, рф)… Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм у четвер.

Зазначається, що Новошахтинский завод нафтопродуктів є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тис. куб. м.

"Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта", - повідомили у Генштабі.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.

Як повідомлялось, 15 серпня Сили оборони завдали вночі ударів по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому (Донецька обл.). 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Волгоградському НПЗ в РФ (ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка"), котре забезпечує російську армію нафтопродуктами. 7 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по Афіпському нафтопереробному заводу (Краснодарський край).

Теги: #обєкти #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 21.08.2025
Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

10:34 21.08.2025
Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

10:26 21.08.2025
РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

06:26 21.08.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

10:14 20.08.2025
РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

10:48 15.08.2025
Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

08:09 15.08.2025
Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

12:15 14.08.2025
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

14:15 09.08.2025
Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

ОСТАННЄ

JYSK відкрив оновлений магазин у Борисполі

У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА