У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

Внаслідок нічної ворожої атаки стався удар по території одного з підприємств міста.

Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міської ради, на місці події працюють рятувальні служби.

"На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас", – зазначили у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/Mukachivska_rada/56690