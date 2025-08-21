Інтерфакс-Україна
Події
06:08 21.08.2025

У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

1 хв читати

Внаслідок нічної ворожої атаки стався удар по території одного з підприємств міста.

Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міської ради, на місці події працюють рятувальні служби.

"На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас", – зазначили у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/Mukachivska_rada/56690

Теги: #наслідки #мукачево #атака

