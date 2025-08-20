"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

Фото: https://www.facebook.com/

Група "Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці Донецької області, попри регулярні обстріли РФ та руйнування приміщення "Донецькоблгазу", повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Сьогодні в місті працює 42 співробітники "Донецькоблгазу". Вони щодня ремонтують пошкоджені газмережі, робота бригад координується з військовими. Диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів", – написав він у своєму Facebook у середу.

Корецький пояснив, що ситуація вкрай складна, але для людей у Костянтинівці газ є єдиним джерелом гарячої води та можливістю приготувати їжу.

Він зазначив, що після нещодавнього влучання російської ракети будівля "Донецькоблгазу" повністю зруйнована, але, на щастя, люди не постраждали, і подякував усім, хто продовжує працювати в таких надскладних умовах.

Як повідомлялося, державне АТ "Укрпошта" з 20 серпня закриває з безпекових міркувань останнє відділення у Костянтинівці. Станом на березнь-2025 у місті працювало шість відділень компанії. Наразі відділення "Укрпошти" залишаються у Дружківці, Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5-7 км від Костянтинівки та продовжують працювати і обслуговувати клієнтів, а також у Добропіллі.