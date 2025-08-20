Інтерфакс-Україна
Події
19:06 20.08.2025

"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

1 хв читати
"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО
Фото: https://www.facebook.com/

Група "Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці Донецької області, попри регулярні обстріли РФ та руйнування приміщення "Донецькоблгазу", повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Сьогодні в місті працює 42 співробітники "Донецькоблгазу". Вони щодня ремонтують пошкоджені газмережі, робота бригад координується з військовими. Диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів", – написав він у своєму Facebook у середу.

Корецький пояснив, що ситуація вкрай складна, але для людей у Костянтинівці газ є єдиним джерелом гарячої води та можливістю приготувати їжу.

Він зазначив, що після нещодавнього влучання російської ракети будівля "Донецькоблгазу" повністю зруйнована, але, на щастя, люди не постраждали, і подякував усім, хто продовжує працювати в таких надскладних умовах.

Як повідомлялося, державне АТ "Укрпошта" з 20 серпня закриває з безпекових міркувань останнє відділення у Костянтинівці. Станом на березнь-2025 у місті працювало шість відділень компанії. Наразі відділення "Укрпошти" залишаються у Дружківці, Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5-7 км від Костянтинівки та продовжують працювати і обслуговувати клієнтів, а також у Добропіллі.

 

Теги: #робота #донецька #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 20.08.2025
"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

18:17 17.08.2025
Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

21:55 15.08.2025
Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

21:02 15.08.2025
"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

20:44 15.08.2025
Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

08:55 15.08.2025
Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

18:09 13.08.2025
Пакет підтримки "Нафтогазу" перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР

Пакет підтримки "Нафтогазу" перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР

14:14 13.08.2025
Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

12:47 13.08.2025
Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

12:31 13.08.2025
ЄБРР з початку війни надав "Нафтогазу" фінансування на загальну суму EUR1,6 млрд

ЄБРР з початку війни надав "Нафтогазу" фінансування на загальну суму EUR1,6 млрд

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

ОСТАННЄ

Масові заходи до Дня Незалежності та дня Харкова пройдуть на території метрополітену

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Ізраїльські військові приступили до захоплення міста Газа

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА