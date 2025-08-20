США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

Фото: Unsplash

Адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду – Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал), повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Держсекретар США Марко Рубіо в повідомленні для преси оголосив про включення до санкційного списку чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду, заявивши, що ці особи брали участь у розслідуваннях і судових процесах проти громадян США та Ізраїлю без згоди цих країн. Він знову підкреслив, що Вашингтон розглядає діяльність МКС як "політизовану, таку, що зловживає повноваженнями і загрожує національній безпеці США та Ізраїлю".

Санкції вводяться на підставі указу президента Дональда Трампа "Про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду".

Як повідомлялося, на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу. За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Володимира Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

Адміністрація Трампа 5 червня ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Тоді Вашингтон вніс до санкційного списку Солому Балунгі Босса з Уганди, Луз дель Кармен Ібаньєс Карранса з Перу, Рейн Аделаїду Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Холер зі Словенії. Рубіо тоді також посилався на те, що ці "чотири особи брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або нашого близького союзника, Ізраїлю".