17:29 20.08.2025

Суд взяв під варту одесита, який переправляв ухилянтів до Молдови – поліція

Фото: https://od.npu.gov.ua

Правоохоронці затримали 43-річного жителя Одеси, який з невстановленим подільником незаконно переправляв українців до Молдови, його взято під варту з правом внесення застави, повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Правоохоронці встановили, що 43-річний житель Одеси у змові з невстановленою наразі особою, підшукували через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути Україну, та пропонували допомогу. Поліцейські задокументували, як фігурант пообіцяв одному з "клієнтів" автівкою перевезти його до українсько-молдовського кордону і вказати піший маршрут у сусідню країну без прикордонних нарядів у той час. "Послуги" були оцінені у 8 000 гривень", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

За даними слідства, він повіз пасажира до обумовленого місця в одному із прикордонних населених пунктів Подільського району, де отримав 4 200 гривень завдатку від "мандрівника", висадив його, після чого був затриманий у процесуальному порядку. У зловмисника вилучили в якості речових доказів незаконно здобуті гроші, мобільний телефон і транспортний засіб. Суд задовольнив клопотання слідчих та наклав на майно арешт.

"На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб… Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до дев'яти років", - повідомили у поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 302 тис. 800 грн.

Під час досудового слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури, поліціянти встановлюватимуть всі обставини злочину та повне коло осіб, які можуть бути до нього причетні.

