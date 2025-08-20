Сирський відвідав Донецьку область: ми звільняємо українську територію, підрозділи отримують підсилення

Фото: https://t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про робочу поїздку в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області, та ухвалені рішення для посилення стійкості оборони.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - написав Сирський в Телеграм у середу.

За його словами, ЗСУ спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. "Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - наголосив головнокомандувач.

Сирський відзначив, що найгарячішими напрямками залишаються покровський, добропільський і новопавлівський напрямки фронту в Донецькій області, також противник посилює тиск на півночі області, на лиманському напрямку. "Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь", - додав Сирський.