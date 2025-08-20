Інтерфакс-Україна
Події
07:33 20.08.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 583 обстріли по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Малинівці та Полтавці, а 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.

Також 412 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, а 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали, додав глава ОВА.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 20.08.2025
Окупанти обстрілюють громади Дніпропетровщини, є жертва і постраждала - Лисак

Окупанти обстрілюють громади Дніпропетровщини, є жертва і постраждала - Лисак

21:05 19.08.2025
У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

16:51 19.08.2025
На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

10:09 18.08.2025
На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

07:36 18.08.2025
Ворог вдарив ракетою по Павлограду та атакував БпЛА Дніпропетровщину

Ворог вдарив ракетою по Павлограду та атакував БпЛА Дніпропетровщину

07:28 18.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

07:19 18.08.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

21:15 17.08.2025
Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

19:23 17.08.2025
Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

18:52 17.08.2025
Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

20 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бех-Романчук про своє відсторонення: до моєї справи поставилися халатно

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

Сенатор Блюменталь: політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

Білий дім запустив акаунт у TikTok

Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

Трамп: у нас є непогані шанси завершити війну в Україні

Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА