Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 583 обстріли по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Малинівці та Полтавці, а 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.

Також 412 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, а 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали, додав глава ОВА.