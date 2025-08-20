20 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1274 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1274 RUSSIAN AGRESSION

20 серпня відзначають Всесвітній день лінощів, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту, День віртуальних світів.

Національне свято Республіки Сенегал. День Незалежності (1960).

Національне свято Угорської Республіки. Свято Святого Іштвана – засновника Угорської держави (1000).

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Самуїла.

Всесвітній день лінощів

Заснований у Колумбії в 1984 році під час закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури в місті Ітагуі. Метою свята є боротьба зі стресом і синдромом хронічної втоми, день надає людям можливість відпочити та насолодитися неробством.

Всесвітній день москітів

Заснував британський лікар Рональд Росс, який 1897 року відкрив, що москіти роду Anopheles є переносниками малярії. За це відкриття він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 1902 року.

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про небезпеку, яку несуть москіти, та про хвороби, які вони переносять, такі як малярія, лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу та інші. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи, спрямовані на інформування населення про методи профілактики та боротьби з цими хворобами.

Міжнародний день медичного транспорту

Цей день був заснований на честь важливої ролі медичного транспорту в системі охорони здоров’я, особливо під час Першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доправляли поранених солдатів до госпіталів. Сучасний медичний транспорт включає не лише автомобілі швидкої допомоги, але й транспортні засоби, які супроводжують пацієнтів на процедури, такі як діаліз.

Ці автомобілі оснащені спеціальним обладнанням для надання невідкладної допомоги на місці пригоди.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Діно Кампана (1885-1932), італійського поета;

130 років від дня народження Омеляна Петровича Нижанківського (1895-1973), українського піаніста, органіста, композитора, музикознавця, педагога;

100 років від дня заснування (1925) Канівського музею-заповідника "Могила Тараса Шевченка" (нині - Шевченківський національний заповідник);

90 років від дня народження Семена Свиридовича Антонця (1935-2022), українського вченого-аграрія, організатора сільськогосподарського виробництва, Героя України (1999).

Ще в цей день:

1896 - У Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;

1925 - Засновують Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка";

1964 - Створюють Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ;

1991 - Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;

1996 - Президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні — 5,15 долара за годину.

Церковне свято:

День пам’яті святого пророка Самуїла

Він народився завдяки молитвам своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає "випрошений у Бога".

Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні.

Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

Іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.