Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Високопосадовці США, України та кількох європейських країн під головуванням державного секретаря США Марка Рубіо найближчими днями працюватимуть над детальною пропозицією щодо гарантій безпеки для України, ймовірно, за участю повітряних сил США, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

"Було створено американо-європейсько-українську комісію для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки. Комісію очолює державний секретар Марко Рубіо, а в обговореннях також беруть участь радники з національної безпеки з України та європейських країн", - пише Axios у вівторок.

Як повідомлялося, гарантії безпеки були ключовою темою зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та сімома іншими європейськими лідерами в понеділок у Білому домі. Раніше у вівторок Трамп наголосив, що американських військових на місцях не буде, але сказав, що він відкритий для надання американської військової повітряної підтримки європейським військовим в Україні. Трамп також заявив, що Україна не буде частиною НАТО, але наголосив, що європейські країни готові мати війська на місцях поза рамками НАТО.

"Хоча розміщення європейських сил безпеки на українській землі може бути найскладнішою вимогою України для Путіна, територіальні поступки, ймовірно, є найскладнішим питанням для Зеленського", - зазначає видання.

Під час зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним. Видання повідомляє з посиланням на джерело, що Трамп наче погодився. Коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він сказав російському президенту, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги, і закликав його бути "реалістом". Проте ні дати, ні місця проведення такої зустрічі досі немає.

"Трамп та європейські лідери погодилися, що це має відбутися до кінця серпня, але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що повна підготовка має бути проведена на робочому рівні, перш ніж лідери зможуть сісти разом", - пише видання.

Під час обговорення гарантій безпеки в Білому домі міністерство закордонних справ Росії заявило, що "категорично" відкидає можливість "розміщення військового контингенту за участю країн НАТО" всередині України. Путін під час саміту з Трампом заявив, що готовий обговорити принцип гарантій безпеки, але згадав Китай як одного з потенційних гарантів.