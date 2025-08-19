Інтерфакс-Україна
Події
20:11 19.08.2025

Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України

2 хв читати
Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Високопосадовці США, України та кількох європейських країн під головуванням державного секретаря США Марка Рубіо найближчими днями працюватимуть над детальною пропозицією щодо гарантій безпеки для України, ймовірно, за участю повітряних сил США, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

"Було створено американо-європейсько-українську комісію для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки. Комісію очолює державний секретар Марко Рубіо, а в обговореннях також беруть участь радники з національної безпеки з України та європейських країн", - пише Axios у вівторок.

Як повідомлялося, гарантії безпеки були ключовою темою зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та сімома іншими європейськими лідерами в понеділок у Білому домі. Раніше у вівторок Трамп наголосив, що американських військових на місцях не буде, але сказав, що він відкритий для надання американської військової повітряної підтримки європейським військовим в Україні. Трамп також заявив, що Україна не буде частиною НАТО, але наголосив, що європейські країни готові мати війська на місцях поза рамками НАТО.

"Хоча розміщення європейських сил безпеки на українській землі може бути найскладнішою вимогою України для Путіна, територіальні поступки, ймовірно, є найскладнішим питанням для Зеленського", - зазначає видання.

Під час зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним. Видання повідомляє з посиланням на джерело, що Трамп наче погодився. Коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він сказав російському президенту, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги, і закликав його бути "реалістом". Проте ні дати, ні місця проведення такої зустрічі досі немає.

"Трамп та європейські лідери погодилися, що це має відбутися до кінця серпня, але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що повна підготовка має бути проведена на робочому рівні, перш ніж лідери зможуть сісти разом", - пише видання.

Під час обговорення гарантій безпеки в Білому домі міністерство закордонних справ Росії заявило, що "категорично" відкидає можливість "розміщення військового контингенту за участю країн НАТО" всередині України. Путін під час саміту з Трампом заявив, що готовий обговорити принцип гарантій безпеки, але згадав Китай як одного з потенційних гарантів.

 

Теги: #переговори #рубіо #гарантії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 19.08.2025
Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

19:06 19.08.2025
Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

02:44 19.08.2025
Питання гарантій безпеки будуть формалізовані на папері за 7-10 днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд – Зеленський

Питання гарантій безпеки будуть формалізовані на папері за 7-10 днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд – Зеленський

02:20 19.08.2025
Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили гарантії безпеки України як старт для закінчення війни, США будуть їх учасниками

Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили гарантії безпеки України як старт для закінчення війни, США будуть їх учасниками

18:33 18.08.2025
У центрі Вашингтона посилено заходи безпеки напередодні зустрічі Трампа з європейськими лідерами

У центрі Вашингтона посилено заходи безпеки напередодні зустрічі Трампа з європейськими лідерами

12:54 18.08.2025
Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

18:28 17.08.2025
Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

17:18 17.08.2025
Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

Бучанська громада встановила СЕС на соціальні заклади сумарно майже на 400 кВт

В Іспанії вирують лісові пожежі, траси та залізниці частково перекриті

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА