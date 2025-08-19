Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із лідерами Європейського союзу результати переговорів у Вашингтоні, та заявив, що одним з ключових питань сьогодні є отримання Україною реальних гарантій безпеки.

"Обговорювали результати переговорів у Вашингтоні та перспективи завершення війни в Україні, координацію дій партнерів щодо успішності цього процесу. Під час виступу я зазначив, що одним з ключових питань сьогодні є отримання Україною реальних гарантій безпеки. Щоб мир в нашій державі був сталим, а не тимчасовим. Бо від цього залежить і безпека Європи. Тому партнери мають діяти більш рішуче, оперативніше та ефективніше, щоб зупинити Путіна", - написав Кличко в Телеграм.

За його словами, в цьому плані важливим є посилення підтримки ЗСУ, закриття неба над Україною, охорона її морських кордонів.

Кличко підкреслив, що сьогодні є важливою єдність усіх партнерів навколо України - і щодо підтримки, і щодо посилення санкцій проти Росії.

Обговорення відбулося на закритому онлайн-саміті Європейської народної партії за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера. Участь в онлайн-саміті ЄНП також взяли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європарламенту Роберта Мецола, лідери європейських партій-членів ЄНП.