Інтерфакс-Україна
Події
08:20 19.08.2025

Ворог завдав удару по енергетичних об’єктах Полтавської області

1 хв читати
Ворог завдав удару по енергетичних об’єктах Полтавської області

Енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах опинилася під масованою нічною атакою росіян, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у Телеграм.

"Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #наслідки #полтавська_область #атака

